У Польщі прем’єр Туск може замінити до трьох міністрів на початку наступного року — RMF24

У Польщі на початку наступного року може відбутися остання в нинішній каденції реконструкція уряду Дональда Туска. Посади можуть втратити до трьох міністрів, повідомляє RMF24 з посиланням на свої джерела. У правлячій коаліції можливі кадрові зміни називають тактичною реконструкцією.

За даними радіостанції, прем’єр хоче оцінити роботу відомств, які останнім часом працювали найгірше, а також міністрів, котрі не впоралися з виконанням передвиборчих обіцянок і урядових пріоритетів. RMF24 пише, що Туск розраховує продемонструвати дієздатність уряду та мобілізувати електорат Громадянської коаліції за кілька місяців до парламентської кампанії.

Можливі зміни в освіті та охороні здоров’я

Однією з кандидаток на відставку співрозмовники RMF24 називають міністерку освіти Барбару Новацьку. Її критикують учнівські та вчительські середовища, зокрема через обмеження домашніх завдань у початковій школі. Частина педагогів та освітніх організацій також закидає міністерству повільний темп реформ, недостатні консультації зі шкільним середовищем і невиконання частини обіцянок щодо умов праці вчителів та психологічної підтримки дітей.

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Посаду може втратити й міністерка охорони здоров’я Йоланта Соберанська-Гренда. За інформацією RMF24, політики правлячої коаліції вважають, що деякі необхідні реформи її відомства складно політично обстоювати та реалізувати. Серед них названо питання ліквідації повітових лікарень. Анонімний співрозмовник із Громадянської коаліції заявив радіостанції, що призначення на цю посаду людини поза політикою було помилкою.

Також згадують міністра державних активів

Серед можливих кандидатів на звільнення RMF24 називає міністра державних активів Войцеха Бальчуна. За неофіційними даними журналіста, кадрове рішення щодо нього може підтримувати керівник політичного кабінету прем’єра Павел Грась. Джерело радіостанції стверджує, що Грась вважає, ніби Бальчун перетворив відомство на власний феод.

Водночас співрозмовник із Громадянської коаліції зазначив, що заміна очільника цього міністерства напередодні виборів була б ризикованою через вузьке коло досвідчених управлінців. Зміни також можуть торкнутися державних секретарів у міністерствах і Канцелярії прем’єр-міністра.

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