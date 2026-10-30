У Польщі президент Навроцький очолив рейтинг довіри з 46% — Interia

У Польщі президент Кароль Навроцький очолив жовтневий рейтинг довіри до політиків: йому довіряють 46% опитаних. Це на 1,1 відсоткового пункту менше, ніж у вересні. Недовіру до глави держави висловили 44,2% респондентів, повідомляє Interia з посиланням на дослідження IBRiS для Onet.

Мінімальна різниця між лідерами

Друге місце посів міністр закордонних справ Радослав Сікорський, якому довіряють 45% учасників опитування. Порівняно з вереснем його результат знизився на 1,2 відсоткового пункту. Водночас частка тих, хто не довіряє Сікорському, становить 42,5% — менше, ніж у Навроцького.

Третім став міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш із показником довіри 39,7%. За місяць він втратив 3,1 відсоткового пункту. Недовіру до нього висловили 44,3% опитаних.

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Туск — четвертий, Зандберг увійшов до десятки

Прем'єр-міністр Дональд Туск посів четверту позицію: йому довіряють 38,6% респондентів, а не довіряють 53,4%. За місяць рівень довіри до нього зменшився на 2,1 відсоткового пункту.

До першої десятки рейтингу увійшов лідер партії Razem Адріан Зандберг. Йому довіряють 25,7% учасників дослідження, що на 5,2 відсоткового пункту більше, ніж у вересні. Це найбільше місячне зростання довіри серед політиків у рейтингу.

Опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень IBRiS для Onet провели 23–24 жовтня 2026 року методом CATI. У ньому взяли участь 1,1 тисячі дорослих поляків.

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