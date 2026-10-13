У Польщі прибирають геловінські товари після нападів у школах — The Independent

У Польщі великі торговельні мережі почали скорочувати асортимент товарів до Геловіну після серії нападів із ножем у навчальних закладах. Як повідомляє The Independent, мережа Biedronka прибирає з полиць частину тематичних товарів, зокрема іграшкові ножі та моторошні костюми, які можуть викликати небажані асоціації.

Напади у навчальних закладах

Із кінця минулого тижня до польських шкіл направили понад 20 тисяч поліцейських. 7 жовтня 19-річний юнак поранив 10 людей, зокрема себе, у школі в Остроленці на північ від Варшави.

Наступного дня 15-річний колишній учень із камерою на шоломі вбив працівника школи та поранив ще двох співробітників початкової школи в Лещидолі-Новинах на північний схід від Варшави. У суботу ще троє людей зазнали поранень у закладі подальшої освіти у Варшаві.

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Політики пов'язали різке зростання кількості таких випадків із соціальними мережами, зокрема поширенням пронацистської ідеології, та жорстокими відеоіграми. Поліція заявила, що від п'ятниці затримала 135 осіб після інспектування 80 тисяч шкіл. В одному з випадків у хлопця знайшли пістолет, боєприпаси та ножі; за даними правоохоронців, він створив у Roblox модель своєї школи й імітував напади на учнів.

Реакція ритейлерів

Найбільша польська торговельна мережа Biedronka, що належить Jeronimo Martins, оголосила про скорочення геловінського асортименту. Дитячий ритейлер Smyk також почав прибирати аксесуари, що імітують небезпечні знаряддя, зокрема пластикові ножі та тесаки.

У Smyk заявили, що за нинішніх обставин присутність таких товарів у магазині, орієнтованому на сім'ї, є недоречною. Прем'єр-міністр Донланд Туск заявив про зростання захоплення насильством як у Польщі, так і у світі.

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