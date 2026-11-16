У Польщі на 19 і 20 листопада призначили засідання дисциплінарного суду Конституційного трибуналу у справах його голови Богдана Свєнчковського та віцеголови Бартломея Соханьського. Про це у понеділок повідомила суддя Анна Корвін-Пйотровська, пише Polsat News.

Перерва у виконанні обов’язків

30 жовтня Корвін-Пйотровська видала розпорядження про негайну перерву у виконанні службових обов’язків головою та віцеголовою Конституційного трибуналу. За її словами, таке розпорядження підлягає перевірці компетентним дисциплінарним судом. Вона також заявила, що для суддів Конституційного трибуналу єдиним належним органом для цього є сам трибунал.

Корвін-Пйотровська зазначила, що Свєнчковський формально зберігає посаду голови Конституційного трибуналу. Водночас, за її позицією, через призначену наприкінці жовтня перерву він не може здійснювати повноваження, права й обов’язки, зокрема виконувати функції роботодавця щодо працівників трибуналу.

Склади дисциплінарного суду

3 листопада під час публічного жеребкування визначили дисциплінарних уповноважених і тричленні склади суду. У справі Свєнчковського дисциплінарним уповноваженим став суддя Станіслав Пйотрович, а до складу суду увійшли Магдалена Бентковська, Мацей Таборовський і Крістіан Маркевич.

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У справі Соханьського дисциплінарним уповноваженим призначили Даріуша Шостека. Спочатку до складу суду обрали Мацея Берека, Анну Корвін-Пйотровську та Рафала Войцеховського. Згодом Корвін-Пйотровська заявила самовідвід, а жеребкуванням замість неї визначили Якуба Стеліну.

Оскарження до Верховного суду

Свєнчковський і Соханьський оскаржили розпорядження про перерву у виконанні обов’язків до Верховного суду. Спочатку суд визнав себе некомпетентним розглядати скарги й передав справу Конституційному трибуналу. Після оскарження цього рішення 10 листопада Верховний суд повідомив про скасування постанови від 6 листопада, а також обох розпоряджень Корвін-Пйотровської.

Корвін-Пйотровська заявила, що жоден інший суд, зокрема Палата професійної відповідальності Верховного суду, не має повноважень скасовувати розпорядження про перерву у виконанні обов’язків судді Конституційного трибуналу. На її думку, рішення Верховного суду від 10 листопада не має юридичних наслідків у цій справі.

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