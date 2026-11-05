У Польщі прокуратура не подала клопотань про арешт 25 затриманих — Interia

У Польщі прокуратура наразі не подала клопотань про тимчасовий арешт у справі щодо порушень під час будівництва електростанції в Остроленці. Про це заявив міністр юстиції Вальдемар Журек після того, як Центральне антикорупційне бюро (CBA) на доручення прокуратури затримало 25 осіб, повідомляє Interia.

Запобіжні заходи без арешту

За словами Журека, прокуратура має намір застосувати до затриманих запобіжні заходи, не пов’язані з позбавленням волі. Він припустив, що метою дій було зібрати якомога більше доказового матеріалу.

Міністр також заявив, що частина затриманих, імовірно, переконала прокуратуру у готовності співпрацювати зі слідством. Цю оцінку він висловив, коментуючи затримання у справі про можливі порушення під час будівництва електростанції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Коментар щодо Конституційного трибуналу

Журек також прокоментував план так званого конституційного перезавантаження, який має оголосити віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш. Міністр сказав, що хотів би, аби коаліція висловлювала спільну позицію.

За словами Журека, для змін необхідно внести зміни до Конституції. Він нагадав про підготовлений Адамом Боднаром проєкт закону про Конституційний трибунал, який передбачав кваліфіковану більшість і період обмеження для політиків, що хотіли б увійти до складу трибуналу. Журек заявив, що цю пропозицію відкинули.

Читай нас у