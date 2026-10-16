У Польщі прокурор із поліцією прибули до Конституційного трибуналу — Interia

У Польщі прокурор Анджей Пясечний разом із поліцейськими прибув до будівлі Конституційного трибуналу. У повідомленні трибуналу зазначили, що прокурор намагався провести обшук у приміщенні органу, який назвали незалежним органом судової влади.

Передача документів

Голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський вирішив добровільно передати прокурору запитані документи. Про це повідомляє Interia з посиланням на заяву Конституційного трибуналу.

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Заява голови трибуналу

За даними трибуналу, Свєнчковський вважає прибуття прокурора до установи провокацією. У заяві також зазначено, що, на думку голови трибуналу, ці дії можуть мати ознаки злочину за статтею 128 Кримінального кодексу Польщі.

Про інцидент поінформували президента Польщі Кароля Навроцького. Інших деталей про запитані документи або перебіг дій прокурора й поліції в повідомленні не наведено.

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