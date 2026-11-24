У Польщі до кінця року всі визначені пункти укриття мають отримати стандартизоване маркування. Розмістити його зобов’язані керівники будівель і об’єктів державного та приватного секторів, де розташовані такі місця, повідомляє RMF24.

Єдиний знак для пунктів укриття

Маркування складатиметься із синього рівностороннього трикутника на помаранчевому тлі. Також має бути білий напис «Пункт укриття» на зеленому тлі. Таку вимогу встановлює розпорядження, ухвалене два місяці тому.

Йдеться про місця, перевірені Державною пожежною службою Польщі. Серед них — підземні переходи, тунелі, станції метро та підземні гаражі. Вони мають допомогти у разі повітряної атаки або небезпечних погодних явищ.

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Понад 89 тисяч локацій

У застосунку gdziesieukryc.pl по всій країні позначено понад 89 тисяч таких пунктів. Після попереднього завантаження даних застосунок працює також без інтернет-з’єднання.

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Вєслав Лесьнякевич у вересні заявляв, що ці пункти призначені для мирного часу. Для воєнного часу, за його словами, передбачені місця тимчасового захисту, сховища та укриття.

Представник Варшавської пожежної академії Рафал Врубель пояснив, що пункт укриття потрібен для короткочасного захисту від раптової небезпеки, а не для перебування протягом кількох годин чи днів. Якщо дістатися до нього неможливо, він радить негайно сховатися щонайменше за двома стінами. Експерт академії та МВСіА Войцех Врублевський також застеріг, що самостійно йти до місць, не перевірених відповідними службами, може бути небезпечно.

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