У Польщі розмалювали офіс депутата Міхала Яроса — RMF24

У польському місті Тшебниця невідомі розмалювали офіс депутата Коаліції громадянської та керівника нижньосілезьких структур партії Міхала Яроса. На вікнах і фасаді будівлі залишили політичні написи, спрямовані проти прем’єр-міністра Дональда Туска та пов’язані з телеканалом Telewizja Republika. Про це повідомляє RMF24.

Чорна фарба на вікнах і фасаді

Невідомі зафарбували шибки офісу чорною фарбою. На стінах і вікнах з’явилися, зокрема, написи «Руки геть від Republika» та «Туск геть». За даними видання, пошкодження видно як на вікнах, так і на фасаді будівлі. Справою займається прокуратура.

Ярос заявив у соцмережі X, що фарбу змиють, а його офіс відкритий також для людей, які не поділяють його поглядів. Він закликав незгодних із ним заходити до офісу та розмовляти. Депутат також звернувся до авторів написів, нагадавши, що біля будівлі встановлені камери.

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Згадка про телеканал Republika

Написи стосувалися телеканалу Telewizja Republika, який останніми днями опинився в центрі уваги прокуратури та громадськості. Ярос зазначив, що прокуратура оцінюватиме висловлювання, які пролунали в ефірі каналу після теракту в Кракові.

RMF24 пише, що Окружна прокуратура в Кракові розпочала розслідування за підозрою в наклепі, зокрема щодо висловлювань головного редактора телеканалу Томаша Сакевича. 12 листопада поліція прийшла до штаб-квартири телеканалу та передала керівництву документ із вимогою надати запис ефіру й матеріали щодо ліцензії. Окреме провадження веде Окружна прокуратура в Щецині: воно стосується підозри у злочинах на шкоду поліцейським і прем’єр-міністру під час подій 16 жовтня біля Конституційного трибуналу.

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