У Польщі розпочали проходку 3,9-кілометрового евакуаційного тунелю — RMF24

У Малопольському воєводстві Польщі щитова машина TBM Kinga розпочала проходку приблизно 3,9-кілометрового евакуаційного тунелю на ділянці Щижиц–Тимбарк залізничного проєкту Подленже–Пєкєлко. Раніше машину використовували для спорудження тунелю під Пісажовою. Як повідомляє RMF24, під час брифінгу на будмайданчику представник PKP Polskie Linie Kolejowe заявив, що Kinga вже пройшла понад 100 метрів нового тунелю.

Тунелі на новій залізничній трасі

Член правління PKP Polskie Linie Kolejowe Марцін Мохоцький повідомив, що машина почала роботу відповідно до графіка. За його словами, вартість уже виконаних робіт у межах усього проєкту становить близько 1,5 млрд злотих, а сума укладених контрактів перевищує 8 млрд злотих. Два останні тендери, оголошені цього року, оцінюють приблизно у 4,5 млрд злотих. Представник PKP PLK заявив, що повний комплект будівельних контрактів на ділянку Подленже–Пєкєлко планують укласти в першій половині 2027 року.

У межах поточного контракту мають спорудити майже 9 км тунелів, тоді як на всій трасі заплановано понад 30 км тунельних споруд. Інший, дещо довший тунель прокладатиме щит TBM Jadwiga, який нині збирають поблизу будівельного майданчика. Спочатку ця машина має пройти ділянку завдовжки близько 1,1 км. Заступник директора контракту компанії Gulermak Міхал Скварчинський зазначив, що від передачі території для цього відрізка до початку проходки минуло дев’ять місяців.

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Перевезення Kinga та масштаби проєкту

Для перевезення розібраного щита Kinga знадобилося понад 100 доставок, з яких більш як 30 були негабаритними. Більшість рейсів здійснювали вночі, щоб зменшити незручності для місцевих жителів і водіїв. Після транспортування підрядник перевірив гідравлічні та електричні системи машини, а також замінив елементи різального щита з урахуванням геологічних умов. Під час спорудження евакуаційного тунелю планують видобути приблизно 200 тис. тонн матеріалу; понад 65% бетонних префабрикатів для оздоблення тунелю вже підготовлено.

Проєкт вартістю близько 14 млрд злотих передбачає модернізацію та електрифікацію 75 км лінії №104 між Хабувкою і Новим Сончем, а також будівництво 58 км нової залізничної траси від Подленже через Гдув і Щижиц у напрямку Тимбарка та Мшани-Дольної. У гірській місцевості мають звести 13 залізничних і евакуаційних тунелів. Будівництво проєкту розпочалося у 2023 році.

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