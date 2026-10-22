Окружна прокуратура в Щецині відкрила розслідування щодо подій 16 жовтня біля будівлі Конституційного трибуналу Польщі. Провадження почали після повідомлення міністра внутрішніх справ та адміністрації Марціна Кервінського про підозру у вчиненні злочинів на шкоду поліцейським і прем’єр-міністру, повідомляє Interia.

Що перевіряє прокуратура

Слідчі перевіряють, зокрема, можливі заклики в ефірі телеканалу TV Republika до поширення відомостей про приватне життя поліцейської. За повідомленням прокуратури, після цього такі дані могли публічно поширити без її згоди за обставин, що могли загрожувати безпеці самої поліцейської або її близьких.

Ще один епізод стосується інформаційних рядків і висловлювань репортерів TV Republika. Прокуратура вказала, що вони могли містити образливі та принизливі формулювання щодо поліцейських під час виконання службових обов’язків, а також щодо прем’єр-міністра. Також розслідують можливі погрози порушенням кримінальних справ проти поліцейських, які забезпечували порядок під час зібрання, з метою змусити їх припинити законні службові дії.

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Прокуратура повідомила, що встановлюватиме перебіг і обставини подій, а також характер, зміст і контекст оприлюднених матеріалів та висловлювань. Міністр Вальдемар Журек заявив, що свобода слова не означає дозволу порушувати закон або наражати на небезпеку поліцейських та їхні родини.

Запит голови Конституційного трибуналу

Голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський звернувся до головного коменданта поліції Марека Бороня з проханням пояснити правові підстави спроб встановлення особи та отримання пояснень від суддів і працівників трибуналу поблизу його будівлі. Він також попросив повідомити, які обставини виправдовували такі дії, хто їх ініціював і як їх документували.

Під час п’ятничної маніфестації біля Конституційного трибуналу, за інформацією Interia, одна з поліцейських дістала поранення. У затриманого чоловіка під час обшуку виявили ніж. Перед будівлею трибуналу тривають протести правих кіл на тлі політичної суперечки навколо цієї інституції.

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