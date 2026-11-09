У Польщі розслідуватимуть теракт в Кракові попри смерть підозрюваного

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Нападник Міхал Оксинський, який вчинив стрілянину з автоматичної зброї на Головному Ринку в Кракові, помер уранці 9 листопада в лікарні від отриманих поранень. Попри це, слідчі продовжать допит свідків та аналізують докази для встановлення мотивів злочину й можливих спільників стрільця.

За даними речниці Малопольської поліції Катажини Цисло та воєводи Кшиштофа Яна Клечара, смерть 24-річного підозрюваного констатували о 4:30 після трьох проведених операцій. Прокурор Національної прокуратури Польщі Ерік Стаселяк повідомив, що, хоча загибель унеможливлює висунення обвинувачень безпосередньо фігуранту, розслідування продовжується на початковому етапі.

Слідчі допитують свідків та аналізують докази для встановлення мотивів злочину й можливих спільників стрільця, який убив шістьох та поранив 16 людей.

Джерело: PAP.

У Польщі помер 24-річний чоловік, який 7 листопада відкрив вогонь по перехожих на Головній ринковій площі Кракова. Унаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Самого нападника правоохоронці поранили під час затримання, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Нагадаємо, у польському Кракові озброєний чоловік убившістьох людей на головній площі міста. Поліція вистрілила в нього та затримала нападника.

У Кракові, Польща, внаслідок стрілянини на ринковій площізагинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Прем’єр-міністр Дональд Туск після наради з представниками служб і адміністрації заявив, що в країні 8 та 9 листопада триватиме національна жалоба.

Під час операції із затримання чоловіка, причетного до смертельної стрілянини в польському Кракові, пораненняотримали двоє поліцейських. Момент затримання потрапив на відео, яке поширили польські ЗМІ.

Прокуратура Кракова в Польщіплануєв неділю формально розпочати розслідування нападу на Головному ринку міста та кваліфікувати справу як діяння терористичного характеру.

24-річний Міхал О., який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі польського Кракова, ще під час навчання малював сцени жорстокого насильства. Його колишня однокласниця розповіла, що на малюнках чоловік зображував повішених людей, а також себе зі зброєю під час нападу на школу.

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