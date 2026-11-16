У Польщі Rozwój Plus може стати Рухом Матеуша Моравецького — Polsat News

У Польщі об'єднання Rozwój Plus планує зареєструвати політичну партію, яка, ймовірно, матиме назву Ruch Mateusza Morawieckiego («Рух Матеуша Моравецького»). Про це депутат Марек Якубяк заявив в ефірі програми «Добрий вечір, Польщо», повідомляє Polsat News.

За словами Якубяка, підписи для реєстрації вже зібрали, а заяву планують подати цього тижня. Він також сказав, що поки не став членом нового політичного проєкту, який має очолити колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Назву ще обговорюють

Якубяк зазначив, що Ruch Mateusza Morawieckiego є лише ймовірним варіантом назви, а остаточного рішення ще немає. На його думку, така назва може бути тимчасовою. Депутат критично оцінив використання прізвища лідера в назві партії: за його словами, спочатку це може допомогти, але згодом заважатиме. Він додав, що вважає назву Rozwój Plus кращою.

Парламентський клуб

Асоціацію Rozwój Plus створили на тлі розбіжностей щодо того, яким шляхом має рухатися клуб партії «Право і справедливість», щоб залучити нових виборців. Наприкінці липня було сформовано парламентський клуб Rozwój Plus. До нього входять 40 депутатів, двоє сенаторів і троє депутатів Європейського парламенту. Засновником асоціації та її головним лідером є Матеуш Моравецький, а парламентський клуб очолює Лукаш Шрайбер.

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