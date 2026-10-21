У Польщі Себастьяна М. засудили до восьми років за ДТП на A1 — RMF24

У Польщі суд у Пйотркові-Трибунальському засудив Себастьяна М. до восьми років позбавлення волі у справі про аварію на автомагістралі A1, у якій загинули троє людей. Це максимальний строк покарання, передбачений правовою кваліфікацією, зазначеною в обвинувальному акті, повідомляє RMF24.

Аварія на автомагістралі A1

ДТП сталася ввечері 16 вересня 2023 року біля села Сєрослав неподалік Пйотркова-Трибунальського, на смугах у напрямку Катовіце. BMW зіткнувся з автомобілем Kia, який після цього врізався в бар’єри безпеки та загорівся. На місці загинули троє членів родини, що їхала в Kia: подружжя та їхній п’ятирічний син.

Після аварії обвинувачений утік до Об’єднаних Арабських Еміратів. У травні 2025 року його доставили до Польщі, після чого він перебував під вартою.

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Висновки експертів

Під час судового процесу заслухали свідків аварії, поліцейських і пожежників, які працювали на місці, пасажирів BMW, власників компанії з удосконалення характеристик автомобіля обвинуваченого та його колишнього працівника.

Експерти з реконструкції ДТП заявили в суді, що BMW рухався зі швидкістю від 315 до 329 км/год. За їхніми даними, Kia їхала приблизно 140 км/год із увімкненим круїз-контролем. Експерти також встановили, що водій Kia перед зіткненням не змінював траєкторії руху й увесь час рухався середньою смугою.

Прокуратура просила призначити обвинуваченому вісім років ув’язнення, заборонити керувати механічними транспортними засобами протягом 15 років, а також зобов’язати виплатити родинам загиблих 2,2 млн злотих компенсації. Захист просив виправдати Себастьяна М. та оскаржував висновки експертів. Сам обвинувачений визнав, що перевищив швидкість, і попросив вибачення.

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