У Польщі середня зарплата в підприємствах становила 9 266,48 злотого — RMF24

У Польщі середня валова заробітна плата в секторі підприємств у вересні 2026 року становила 9 266,48 злотого. Це на 5,9% більше, ніж у вересні попереднього року. Водночас зайнятість у секторі скоротилася на 0,8% у річному вимірі, повідомляє RMF24 з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі.

Порівняння з очікуваннями

Консенсус PAP Biznes передбачав зростання зарплат у секторі підприємств на 6,1% у річному вимірі. Прогноз щодо зайнятості збігався з оприлюдненими даними: аналітики також очікували її скорочення на 0,8%.

Економісти Bank Pekao пов'язали прискорення динаміки зарплат у вересні насамперед із торгівлею та лісовим господарством. За їхніми оцінками, у торгівлі в липні та вересні зарплати зростали більш ніж на 7% у річному вимірі. Востаннє настільки високі показники в цій сфері фіксували на початку 2025 року, тоді як до літа 2026 року звичним було зростання приблизно на 6%.

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Премії та прогнози

На динаміку виплат у лісовому господарстві, за словами економістів Bank Pekao, вплинули премії та можливі підвищення зарплат в останні місяці. Вони вважають, що вереснева статистика підтверджує їхній прогноз темпу зростання зарплат у 2026 році на рівні 6%.

Економіст Erste Bank Polska Бартош Бялас очікує, що в наступні місяці темпи зростання винагород дещо сповільняться, але протягом 2027 року залишатимуться трохи вищими за 5% у річному вимірі. Економіст ING Bank Śląski Лешек Консек зазначив, що підвищена інфляція, зокрема пов'язана з цінами на енергію, не позначається на динаміці зарплат.

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