У Польщі щосекунди утворюється 151 кг харчових відходів — RMF24

У Польщі щосекунди утворюється близько 151 кілограма харчових відходів — це понад 9 тонн за хвилину та близько 13 тисяч тонн щодня в усьому ланцюгу постачання продовольства. Понад половина цього обсягу припадає на домогосподарства: приблизно 82 кілограми за секунду, майже 5 тонн за хвилину та понад 7 тисяч тонн на день, повідомляє RMF24.

Більшість відходів утворюється вдома

За даними Інституту охорони довкілля — Державного дослідницького інституту Польщі, переданими Європейській комісії, за рік у країні утворюється близько 4,76 млн тонн харчових відходів. Із них понад 2,57 млн тонн припадає на польські домогосподарства.

На інших етапах ланцюга постачання найбільші обсяги відходів фіксують у первинному виробництві — приблизно 795 тисяч тонн на рік. У переробці та виробництві утворюється близько 579 тисяч тонн, у роздрібній торгівлі та дистрибуції — орієнтовно 491 тисяча тонн, у ресторанах і закладах громадського харчування — близько 322 тисяч тонн.

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Ситуація в Європейському Союзі

За даними Євростату за 2024 рік, у країнах ЄС утворилося 57,9 млн тонн харчових відходів, або в середньому 129 кілограмів на людину за рік. На домогосподарства припало 53% цього обсягу — 31 млн тонн, тобто 69 кілограмів на одну людину.

У матеріалі зазначається, що марнування їжі має також екологічні наслідки. За оцінкою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, водний слід їжі, яку не спожили, становить 250 кубічних кілометрів на рік, а для її виробництва використовується майже 1,4 млрд гектарів сільськогосподарських земель. Програма ООН з довкілля оцінює внесок марнування їжі у 8–10% глобальних викидів парникових газів.

Експерти Інституту охорони довкілля Польщі радять планувати покупки, належно зберігати продукти та використовувати їжу, яка вже є вдома, щоб скорочувати втрати.

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