У Польщі стартувала благодійна акція Szlachetna Paczka — RMF24

У Польщі 14 листопада стартувала благодійна акція Szlachetna Paczka. Охочі допомогти можуть обрати конкретну родину на сайті проєкту, ознайомитися з її історією та потребами, а потім підготувати для неї пакунок. Про це повідомляє RMF24.

Допомога конкретним родинам

Організатори акції зазначають, що багато сімей у складних життєвих обставинах не мають доступу до базових речей, зокрема їжі, лікування, тепла та безпечних умов для дітей. Серед описаних історій — родина Евеліни, яка щодня носить сина з м’язовою дистрофією. Через брак коштів на спеціалізований підйомник вони використовують стілець як реабілітаційний турнік, а килим — як мат.

Також організатори розповіли про Збігнєва, який постраждав унаслідок нещасного випадку. Після сплати найнеобхідніших витрат у нього залишається 150 злотих на місяць. Коли в чоловіка зламався холодильник, він зберігав їжу на підвіконні.

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Як долучитися до акції

Родину для допомоги можна обрати до 11 грудня. Пакунок можна готувати самостійно або разом із близькими, друзями чи колегами. На всіх етапах учасникам допомагає волонтер, а після передання пакунка дарувальники отримують інформацію про те, як його прийняла родина.

Готовий пакунок потрібно доставити до складу під час Weekend Cudów, який цього року запланований на 12 і 13 грудня. Акцію організовує Stowarzyszenie WIOSNA.

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