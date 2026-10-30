У Польщі стартувала поліцейська операція Зніч 2026 — RMF24

У Польщі 30 жовтня розпочалася загальнонаціональна поліцейська операція «Зніч 2026», що триватиме до 2 листопада. У цей період правоохоронці посилять патрулювання біля кладовищ, на головних автошляхах, в’їздах до міст і в місцях можливих заторів. Про це повідомляє RMF24.

Поліція контролюватиме швидкість руху, тверезість і загальний стан водіїв, наявність у них права керування та дотримання заборон на водіння. Також перевірятимуть використання ременів безпеки, дитячих крісел, кількість пасажирів та технічний стан автомобілів.

Посилений контроль на дорогах

Особливу увагу приділятимуть перевищенню швидкості та її невідповідності дорожній ситуації. Правоохоронці також стежитимуть за дотриманням інших правил: обгоном, наданням переваги в русі, використанням фар і недопущенням перешкод для руху транспорту.

За інформацією видання, в разі потреби поліцейські вручну регулюватимуть рух. Їхні вказівки мають пріоритет над сигналами світлофорів і дорожніми знаками.

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Увага до пішоходів біля кладовищ

Під посиленим наглядом будуть пішохідні переходи, перехрестя та парковки поблизу кладовищ. Поліція очікує значного збільшення кількості пішоходів, зокрема літніх людей і дітей, а також нетипових маневрів автомобілів у заторах.

Під час минулорічної операції «Зніч» у Польщі сталося 182 дорожні аварії, внаслідок яких загинули дев’ятеро людей, серед них четверо пішоходів. Тоді правоохоронці також затримали 845 водіїв у нетверезому стані.

У багатьох польських містах на період Дня всіх святих змінять організацію дорожнього руху: окремі вулиці можуть перекрити, запровадити односторонній рух або заборону зупинки. Частина парковок може бути доступною лише з визначеного боку.

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