У Польщі студент поранив вісьмох людей у нападі на школу — The Hindu International

У місті Остроленка на півночі Польщі 19-річний учень професійного навчального закладу напав на людей із гострим предметом і поранив вісьмох осіб. Серед постраждалих були учні, вчителі та перехожі, повідомляє The Hindu з посиланням на владу.

Напад в Остроленці

Інцидент стався близько 11:00 за місцевим часом 7 жовтня у Професійному шкільному комплексі № 4 в Остроленці. Місто розташоване приблизно за 120 кілометрів на північний схід від Варшави.

За даними поліції, після нападу 19-річний юнак утік із місця події. Його затримали неподалік від навчального закладу.

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Деталі розслідування

Правоохоронці не повідомили про можливий мотив нападу. Також у поліції не уточнили деталей щодо предмета, яким скористався нападник.

Відомостей про стан поранених у повідомленні не наведено. За даними видання, затриманий був учнем професійного навчального закладу, де стався напад.

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