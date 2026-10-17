У Польщі студент поранив вісьмох людей у нападі на школу — The Hindu International
У місті Остроленка на півночі Польщі 19-річний учень професійного навчального закладу напав на людей із гострим предметом і поранив вісьмох осіб. Серед постраждалих були учні, вчителі та перехожі, повідомляє The Hindu з посиланням на владу.
Напад в Остроленці
Інцидент стався близько 11:00 за місцевим часом 7 жовтня у Професійному шкільному комплексі № 4 в Остроленці. Місто розташоване приблизно за 120 кілометрів на північний схід від Варшави.
За даними поліції, після нападу 19-річний юнак утік із місця події. Його затримали неподалік від навчального закладу.
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Деталі розслідування
Правоохоронці не повідомили про можливий мотив нападу. Також у поліції не уточнили деталей щодо предмета, яким скористався нападник.
Відомостей про стан поранених у повідомленні не наведено. За даними видання, затриманий був учнем професійного навчального закладу, де стався напад.