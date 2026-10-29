У Польщі суд призначив єпископу Єжу два роки обмеження волі — Interia

Районний суд у Тарнові, Польща, визнав єпископа Тарновської дієцезії Анджея Єжа винним у невиконанні обов’язку повідомити правоохоронців про злочини двох підлеглих священників. Як повідомляє Interia, суд призначив йому сукупне покарання у вигляді двох років обмеження волі.

За кожним із двох епізодів суд призначив по року і шість місяців обмеження волі, однак остаточно визначив сукупне покарання строком два роки. Воно передбачає щомісячне відрахування 25% винагороди за роботу на користь Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Обвинувачення щодо повідомлення правоохоронців

Прокуратура заявляла, що єпископ, маючи відомості про ймовірне сексуальне насильство щодо дітей віком до 15 років з боку двох священників його дієцезії, зволікав із повідомленням служб. Церковна влада зрештою подала повідомлення щодо священників Станіслава П. і Томаша К., проте слідчі вважали, що це сталося надто пізно.

Прокурор просив призначити Єжу 10 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним строком три роки та штраф у 20 тисяч злотих. Захист наполягав на виправданні. Сам єпископ вини не визнав, заявивши про неясність норм кримінального права та обставин конкретних справ.

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Позиція захисту та пов’язані справи

У справі священника Станіслава П. Анджей Єж посилався на юрисдикційні сумніви, оскільки, за його словами, більшість дій священника відбувалися в Україні. Стосовно Томаша К. він стверджував, що тривалий час не знав про наявність серед потерпілих осіб віком до 15 років.

Справу щодо Станіслава П. у 2022 році припинили через сплив строку давності. Провадження проти Томаша К. триває в районному суді Нового Сонча. За даними Interia, у справах двох священників ідеться про кількадесят потерпілих.

Interia називає процес першим у Польщі судовим розглядом щодо чинного єпархіального єпископа, якого обвинувачували в запізнілому повідомленні про можливі злочини священників проти неповнолітніх. Кримінальну відповідальність за неповідомлення про, зокрема, педофілію за наявності достовірної інформації у Польщі запровадили законом від 23 березня 2017 року.

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