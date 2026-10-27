У Польщі суд розглядає звинувачення проти Навроцького через скандал із Grand Hotel

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У суді розглядають позов, пов’язаний із розслідуванням видання Onet про ймовірну причетність президента Польщі Кароля Навроцького до організації зустрічей гостей Grand Hotel із жінками. Справа стосується звинувачень, пов’язаних із проституцією в готелі.

В Окружному суді Варшави під час розгляду позову президента Польщі Кароля Навроцького до видавця Onet допитали Лукаша Франчака, його колишнього колегу з охорони сопотського готелю Grand Hotel. Свідок підтвердив, що в готелі були повії, однак заявив, що не знав про організовану мережу їхнього залучення та не бачив, щоб Кароль Навроцький домовлявся про такі послуги.

Історія набула розголосу після публікації Onet від 26 травня 2025 року, у якій журналісти стверджували, що Кароль Навроцький під час роботи охоронцем в Grand Hotel у середині 2000-х років брав участь в організації зустрічей гостей із повіями. Кароль Навроцький назвав ці звинувачення брехнею та подав позов до видавця, вимагаючи вибачень і компенсації. Судовий процес розпочався у вересні 2026 року, а 27 жовтня слухання вперше відбулися відкрито. Президент звинувачення заперечує.

В межах судового процесу, адвокати Кароля Навроцького викликали до зали суду свідчити Лукаша Франчака, який в той самий час працював охоронцем у цьому готелі. Спочатку слухання відбувалися в закритому режимі. Однак згодом, за клопотанням Onet, суд вирішив зробити їх відкритими для громадськості.

За словами Лукаша Франчака, він працював у Grand Hotel від червня 2006 року до липня або серпня 2007-го у складі зовнішньої охоронної компанії. Кароль Навроцький, як зазначив свідок, залишався працювати в готелі довше.

Під час допиту Лукаш Франчак підтвердив, що в готелі працювали повії. Водночас він пояснив, що така діяльність відбувалася непомітно. Свідок також розповів, що працівники охорони не з’ясовували, хто саме приходив до готелю та з якою метою. За словами Лукаша Франчака, для охоронців пріоритетом залишалася безпека гостей, а не їхні приватні зустрічі.

Свідок додав, що перед публікацією матеріалу з ним зв’язувався журналіст Onet Яцек Гарлукович. Однак Лукаш Франчак вирішив не давати йому коментарів.

Раніше 27 жовтня суд допитав журналіста Gazeta Wyborcza Пйотра Глуховського. Він розповів, що отримав від інформатора інформацію про нібито участь Кароля Навроцького в організації зустрічей гостей Grand Hotel із жінками. За словами журналіста, йшлося про більшу групу людей.

Пйотр Глуховський відмовився розкривати особу джерела, пославшись на журналістську таємницю. Він зазначив, що інформатор працював із Каролем Навроцьким у готелі.

Окремо в межах справи згадували свідчення колишньої працівниці Grand Hotel Наташі Гельдон. Вона розповіла, що бачила, як Кароль Навроцький привів до готелю жінку та чоловіка, а згодом сам піднявся з жінкою ліфтом. Кароль Навроцький послідовно заперечує усі звинувачення, пов’язані з цією історією.

Кароль Навроцький також подав приватний обвинувальний акт за наклеп проти авторів тексту. Справа в районному суді Варшава-Мокотів, перше засідання призначено на 12 листопада.

Про це повідомили Onet у вівторок 27 жовтня.

Раніше Навроцький потренувався з боксером, який вихваляв Москву.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький планує відвідати Аргентину після запланованої поїздки до Саудівської Аравії. Метою візиту має стати переконання аргентинської влади підтримати прагнення Польщі до постійного членства в групі G20.

До цього Кароль Навроцький підписав закон про одноразовий податок на надприбутки паливних компаній, який раніше блокував. Після цього польський уряд оголосив про зниження ставки ПДВ на пальне з 23% до 8% та скорочення акцизу.

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