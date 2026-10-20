У Польщі суддю Якуба Іванця позбавили імунітету — RMF24

Верховний суд Польщі позбавив імунітету варшавського суддю Якуба Іванця у справі про підозру в керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та спричиненні зіткнення в населеному пункті Реєвець-Фабричний. Як повідомляє RMF24, суд також відсторонив Іванця від виконання обов’язків і зменшив його винагороду на 50%.

Рішення Верховного суду

Рішення ухвалила голова Палати професійної відповідальності Верховного суду Марія Щепанець. За її словами, аналіз доказів дає підстави вважати підозру у вчиненні злочину суддею достатньо обґрунтованою.

Постанова ще не набула чинності, а захист має право її оскаржити. Справа стосується події 11 жовтня 2025 року в Реєвці-Фабричному в Люблінському воєводстві.

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Версії прокуратури та захисту

За даними Національної прокуратури Польщі, того дня Іванець був на заході стрілецької асоціації, де вживав алкоголь. Близько 21:00 його доправили додому, а через кільканадцять хвилин він замовив піцу із самовивозом, забрав її та приблизно 25 хвилин перебував у закладі.

За версією слідства, дорогою додому автомобіль, яким, за свідченнями очевидця, керував суддя, з’їхав із дороги на тротуар і врізався в дерево. Після цього машина розвернулася, виїхала на дорогу та заїхала на територію помешкання судді.

Уночі Іванця доправили до лікарні для токсикологічних досліджень. За інформацією прокуратури, приблизно через три години після інциденту в його крові зафіксували 1,85 проміле алкоголю. Захист судді наполягає, що він не керував автомобілем, а був пасажиром. Адвокати також назвали особу, яка, за їхніми словами, перебувала за кермом.

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