У Польщі суддю Верховного суду усунули від обов’язків на строк до місяця — Interia

У Польщі Перший голова Верховного суду Збігнєв Капінський негайно усунув суддю Анджея Міхаловича від виконання службових обов’язків. Розпорядження діє з 29 жовтня 2026 року до рішення компетентного дисциплінарного суду, але не довше ніж один місяць, повідомляє Interia.

Рішення Верховного суду

Анджей Міхалович працює в Кримінальній палаті Верховного суду Польщі. У повідомленні Верховного суду зазначено, що Капінський розпорядився про негайну перерву у виконанні ним службових обов’язків до ухвалення рішення дисциплінарним судом.

Згідно з наведеними Interia положеннями, голова суду або міністр юстиції можуть тимчасово усунути суддю, якщо цього потребують авторитет суду або істотні інтереси служби. Такий захід може діяти до рішення дисциплінарного суду, однак не більш як місяць.

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Інцидент у Слупську

Рішенню передувала публікація порталу Wirtualna Polska про інцидент, який, за даними видання, стався на початку жовтня в поїзді та на залізничному вокзалі у Слупську. За інформацією порталу, начальник поїзда звертався по допомогу щодо одного з пасажирів, яким міг бути Міхалович.

Wirtualna Polska також писала, що під час виходу з поїзда чоловік, імовірно суддя, впав і пошкодив зуби, а від нього нібито відчувався запах алкоголю. За даними порталу, поліція викликала швидку допомогу, яка доправила чоловіка до відділення невідкладної допомоги в Слупську. Правоохоронці встановили його особу, але, за інформацією видання, спочатку не знали, що він є суддею Верховного суду.

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек після публікації назвав описану медіа поведінку судді «неприпустимою» та заявив, що обставини справи слід ретельно з’ясувати.

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