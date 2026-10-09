У Польщі тимчасово закриють початкові школи через побоювання нових нападів

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У Польщі 9 жовтня закриють усі державні та недержавні початкові школи в гміні Вишкув Мазовецького воєводства. Рішення оголосили на тлі повідомлень про можливу ескалацію насильства в навчальних закладах, яку в соціальних мережах називають «кривавою п’ятницею».

Після нападів у школах Мазовецького воєводства серед учнів та батьків посилилося занепокоєння через повідомлення про нібито підготовку нових актів насильства. За чутками, їхня кульмінація мала відбутися в п’ятницю, 9 жовтня.

У групах учнів і батьків у соціальних мережах почали поширювати повідомлення про «криваву п’ятницю». Десятки публікацій містять неправдиву інформацію та чутки, які посилюють тривогу. Значна частина батьків заявляє, що не відправлятиме дітей до школи.

Про настрої серед учнів розповіла Polsat News 18-річна Нікола, яка навчається в одній зі шкіл у Лещидулі-Новінах.

За словами дівчини, інформація, яка до неї дійшла, свідчить про те, що причетні до актів насильства в польських школах могли діяти узгоджено через закриті групи у Facebook. Вона також зазначила, що, за поширеними чутками, кульмінація цих подій може настати в п’ятницю.

Водночас ці повідомлення наразі не є підтвердженням того, що нові напади справді готуються.

Польська поліція підтвердила, що знає про чутки щодо можливого посилення насильства в школах, однак закликала громадян зберігати спокій та не піддаватися паніці.

Ілона Пущян із районного управління поліції у Вишкові повідомила, що правоохоронці також отримали повідомлення про можливу ескалацію насильства в п’ятницю.

«Їх розслідує кримінальний відділ у співпраці з поліцейськими, які займаються кіберзлочинами», — зазначила поліцейська.

Водночас Ілона Пущян наголосила, що правоохоронці обережно ставляться до спроб пов’язати ці повідомлення з мотивами нападу поблизу Вишкова.

За її словами, поліція продовжує з’ясовувати обставини злочину та мотиви неповнолітнього, який міг бути до нього причетний.

«Проводяться заходи, спрямовані на з’ясування мотивів, що керували неповнолітнім. Також буде проведено огляд вилученого у нього телефону та інших речей. Це допоможе з’ясувати, чи це був "челендж" (інтернет-виклик — ред.), чи він мав якусь власну концепцію, під яким впливом він вчинив цей злочин», — сказала поліцейська.

У четвер після обіду мазовецький воєвода Маріуш Франковський оголосив про закриття 9 жовтня всіх початкових шкіл у гміні Вишкув.

Рішення стосується як державних, так і недержавних навчальних закладів.

Водночас Ілона Пущян уточнила, що рішення про закриття шкіл не було реакцією на чутки про «криваву п’ятницю». За її словами, його ухвалили ще до того, як тривожні повідомлення почали поширюватися в соціальних мережах.

Отже, польська поліція перевіряє повідомлення про можливу координацію нападів у школах, тоді як інформація про «криваву п’ятницю» залишається предметом перевірки, а не підтвердженим фактом.

Про це повідомляє Polsat News.

Уранці 8 жовтня в початковій школі імені Івана Павла II у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства стався напад із ножем.

Поліція Польщі посилила патрулювання біля всіх шкіл країни після нещодавніх нападів із ножем у Лещидулі-Новінах та Остроленці.

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