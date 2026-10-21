У Польщі ціна випередила якість серед критеріїв покупок — RMF24

У Польщі ціна стала головним критерієм під час вибору товарів: її назвали найважливішою 88,5% респондентів. Якість посіла друге місце з показником 76,1%. Про це свідчать результати дослідження, про які повідомляє RMF24.

Зміна пріоритетів покупців

Ще у 2024 році якість була важливішою за ціну для 87,3% опитаних, тоді як ціну назвали пріоритетом 76,4%. У найновішому вимірюванні ціна випередила якість на 12,4 відсоткового пункту. Експерти пов'язують цю зміну зі зростанням вартості життя та інфляцією, які змушують споживачів шукати заощадження.

Найбільше значення ціна має для людей із доходом менш як 2 тис. злотих: її ключовим критерієм назвали 90,2% представників цієї групи, а якість — 62,3%. Серед респондентів із доходом понад 10 тис. злотих обидва чинники однаково важливі — по 82,1%.

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Готовність доплачувати знижується

Готовність платити більше за кращу якість у 2026 році задекларували 59,2% опитаних, тоді як два роки тому таких було 82,9%. Серед людей із найнижчими доходами доплачувати за якісніший товар готові 37,7%, а серед тих, хто заробляє понад 10 тис. злотих, — 73,1%.

Водночас 82,8% учасників опитування вважають, що за можливості варто обирати польські товари. Однак походження продукції посіло лише третє місце серед критеріїв купівлі — його зазначили 24,4% респондентів. Дослідження провели 16–19 вересня 2026 року методом CAWI на репрезентативній вибірці з 1010 дорослих поляків.

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