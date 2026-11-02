У Польщі українцю змінили кваліфікацію обвинувачень у справі про напад на монастир

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Прокуратура польського Перемишля висунула 31-річному громадянину України Ігорю М. п’ять окремих обвинувачень замість одного. Чоловіка підозрюють у нападі на монастир сестер-бенедиктинок у Ярославі.

За словами речниці прокуратури Малгожати Тацюх-Курасевич, раніше в межах одного діяння йому інкримінували вбивство та замах на вбивство чотирьох осіб.

Тепер кожне обвинувачення стосується окремої потерпілої. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Після висунення нових обвинувачень українець визнав провину, однак відмовився давати пояснення та відповідати на запитання. За словами прокурорки, він лише заявив, що шкодує про скоєне.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою в психіатричній лікарні з посиленим режимом безпеки. Експерти діагностували в нього гострі поліморфні психотичні розлади.

Попередні висновки фахівців свідчили, що чоловік не міг повноцінно спілкуватися та брати участь у судових процедурах. Пізніший висновок дозволив провести допит і висунути обвинувачення, однак питання його психічного стану на момент нападу ще має бути остаточно оцінене експертами.

Джерело: RMF24

31-річний громадянин України Ігор М. визнав провину у вбивстві священника та замаху на життя ще чотирьох людей у польському місті Ярослав. Чоловікові оголосили підозру у районній прокуратурі Перемишля за участю перекладача та державного захисника, після чого підозрюваний скористався правом зберігати мовчання. За скоєний злочин фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.

У Польщі прокуратура висунула обвинувачення 31-річному громадянину України, якого підозрюють у нападі з ножем у монастирі в Ярославі. У разі визнання винним йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Українець після смертельного нападу в Польщі опинився у психлікарні.

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