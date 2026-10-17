У Польщі в ніч на 25 жовтня переведуть годинники на зимовий час — RMF24

У Польщі в ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня, годинники переведуть на зимовий час. О 3:00 стрілки потрібно буде повернути на 2:00, тож ніч триватиме на годину довше. Про це повідомляє RMF24.

Наступне переведення — навесні

Наступний перехід, уже на літній час, заплановано на останню неділю березня 2027 року. У матеріалі зазначається, що ідея зміни часу виникла ще у XVIII столітті як спосіб ефективніше використовувати денне світло. У Європі ця практика поширилася під час Першої світової війни.

У Польщі годинники вперше перевели у 1916 році, а з 1977 року зміна часу застосовується безперервно. Початковою метою було пристосування повсякденного ритму до сезонної тривалості світлового дня та можливе скорочення споживання електроенергії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив на самопочуття

Переведення годинників двічі на рік викликає дискусії, зокрема через вплив на добовий ритм. Як пише RMF24, дослідження вказують, що навіть незначна зміна звичного режиму може нагадувати короткий джетлаг. Найсильніше це можуть відчувати діти, літні люди та особи, які мають проблеми зі сном.

Після зміни часу можуть виникати труднощі із засинанням, знижуватися концентрація та посилюватися втома. Деякі дослідження також пов’язують період після переведення годинників зі збільшенням кількості дорожніх аварій. У Європейському Союзі вже кілька років обговорюють скасування сезонного переведення часу, однак остаточного рішення досі не ухвалили.

Читай нас у