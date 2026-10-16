У Польщі в посилці з Таїланду знайшли майже 109 кг марихуани — RMF24

У Польщі співробітники Мазовецького підрозділу Національної податкової адміністрації виявили 108,9 кг марихуани у відправленні з Таїланду. Наркотики приховали серед обладнання для вправ, а посилка мала надійти одержувачу в Польщі, повідомляє RMF24.

Перевірка на складі

Вантаж перевірили під час планового контролю на складі кур’єрської компанії. У 14 картонних коробках були килимки для вправ, усередині яких виявили 364 герметично запаковані пакети із зеленим рослинним матеріалом.

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Ще 11 пакунків знайшли у чотирьох коробках із ролерами для вправ. Загалом наркотики були заховані у 18 коробках зі спортивним обладнанням.

Оцінка вартості

Національна податкова адміністрація Польщі оцінила вартість вилученого товару майже у 5,5 млн злотих. За контрабанду великої кількості наркотиків у Польщі може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

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