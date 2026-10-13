У Польщі відкликають вісім видів сирів через Listeria monocytogenes — Interia

У Польщі з продажу відкликають партію з восьми видів регіональних сирів виробництва Mlecz Ser Górskie після виявлення бактерії Listeria monocytogenes. Як повідомляє Interia, бактерію виявили в усіх п’яти зразках, відібраних з однієї партії під час офіційної перевірки Ветеринарної інспекції.

Попередження стосується продукції підприємства Mlecz Ser Górskie Sp. z o.o., розташованого в Яблонці. Усі зазначені товари мають номер партії 261.2026/M. Продукцію вже ввели в обіг, а виробник розпочав процедуру відкликання всієї партії та вживає заходів для встановлення джерела забруднення.

Які сири відкликають

До переліку потрапили сир Gałka Naturalna масою 250 г, Gałka z czosnkiem niedźwiedzim масою 250 г, Gałka z papryką масою 250 г, Gałka Wędzona масою 250 г, Tabliczka Wędzona масою 250 г, Kukurydza Wędzona масою 280 г, Korbacz Naturalny масою 1 кг і Sietniok Wędzony масою 180 г.

Термін придатності Gałka Naturalna, Gałka z czosnkiem niedźwiedzim, Gałka z papryką і Korbacz Naturalny спливає 18 жовтня 2026 року. Для інших чотирьох продуктів указано термін придатності до 7 листопада 2026 року.

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За даними видання, всю партію передали одному отримувачу — компанії HALAMA ANETA Firma Handlowo-Usługowa зі Щирка. У виробника сирів із цієї партії вже не залишилося.

Дії інспекцій та ризики

Після отримання результатів дослідження повітовий ветеринарний лікар у Новому Тарзі розпочав провадження на підприємстві. Органи Державної санітарної інспекції співпрацюють із Ветеринарною інспекцією та контролюють процес відкликання продукції з роздрібної торгівлі.

Споживачам, які придбали ці сири, рекомендують не вживати їх. Їжа, забруднена Listeria monocytogenes, може спричинити лістеріоз. Найбільший ризик така інфекція становить для вагітних, новонароджених і людей зі зниженим імунітетом.

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