У Польщі виявили понад 11 тис фіктивних заяв про працевлаштування іноземців

0:00 / 0:00

У Польщі розслідують масштабну схему з фальшивими документами для працевлаштування іноземців. Через 130 фіктивних компаній зареєстрували понад 11,4 тисячі неправдивих заяв про роботу, які могли використовувати для отримання робочих віз і перетину кордону.

Українцям, які шукають роботу в Польщі, радять перед виїздом перевіряти посередників і роботодавців. Агенції з працевлаштування можна перевірити в реєстрі KRAZ, а компанії — у реєстрах CEIDG або KRS.

Також варто звірити назву підприємства, адресу, реєстраційні дані, умови договору, місце роботи та інформацію про того, хто виплачуватиме зарплату. Якщо посередник приховує назву роботодавця або пропонує оформити запрошення без договору, це привід відмовитися від пропозиції.

У разі використання фіктивних документів людина ризикує залишитися без роботи, втратити гроші та зіткнутися з проблемами під час оформлення дозволу на проживання. За свідоме використання підробленого документа як справжнього польське законодавство передбачає від трьох місяців до п'яти років ув'язнення.

Джерело: Gremi Personal

У Польщі урядовий пілотний проєкт зі скорочення робочого часу охоплює 78 роботодавців: 38 приватних і 40 публічного сектору. Тестовані моделі стосуються майже 5 тисяч працівників із різних галузей.

У Польщі 5 листопада 2026 року набудуть чинності зміни до трудового законодавства щодо мобінгу та дискримінації на роботі. Нові норми спрощують визначення мобінгу, встановлюють вищі мінімальні компенсації та розширюють обов’язки роботодавців.

У Польщі Сенат вніс поправки до ухваленого Сеймом законопроєкту про зміни до законів щодо PIT, CIT і фіксованого податку. Документ, серед іншого, передбачає підвищення ставки податку на частину надходжень від оренди нерухомості.

Читай нас у