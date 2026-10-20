У Польщі викрили схему відмивання 337 млн злотих на тлі справи КІТ Group в Україні

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У Польщі затримали дев’ятьох осіб у справі про відмивання 337 млн злотих, отриманих, за версією слідства, від інтернет-шахрайства, зокрема через фіктивні інвестиційні платформи та криптовалютні операції. Ця справа привертає увагу на тлі нещодавніх обшуків в Україні у межах розслідування діяльності тіньової фінансової мережі, під час яких Бюро економічної безпеки вилучило понад 630 млн грн, а в публічному просторі ситуацію пов’язували з КІТ Group.

Про це повідомила польська прокуратура.

Як працювала схема в Польщі

За даними слідства, міжнародна група діяла з лютого 2025 року до липня 2026 року. До її складу входили вісім громадян України та громадянка Білорусі. Керівником угруповання, за версією польських правоохоронців, був 34-річний українець.

Гроші, отримані від інтернет-шахрайства, зокрема через фіктивні інвестиційні платформи та криптовалютні махінації, учасники схеми намагалися легалізувати за допомогою мережі обмінних пунктів, банківських переказів і фіктивних операцій із золотом.

Кур’єри на дорогих автомобілях забирали готівку в заздалегідь визначених місцях. Для підтвердження особи вони показували фотографію половини розірваної банкноти з видимим серійним номером.

Після цього гроші доставляли до криптовалютних обмінників. За даними слідства, частину операцій проводили в обхід обов’язкових процедур фінансового контролю. Деякі кошти зараховували на банківські рахунки та надалі переказували між пов’язаними структурами, інші вивозили за кордон у спеціально обладнаних схованках автомобілів. Для маскування походження грошей також використовували фіктивні купівлі золота. Зрештою значну частину коштів переводили у криптовалюту.

Затримання відбулися у Варшаві, Лодзі та Малопольському воєводстві. Усім дев’ятьом фігурантам висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі та відмиванні коштів. Сімох підозрюваних суд відправив під арешт, ще двом призначили заставу, поліцейський нагляд і заборону залишати країну.

Під час обшуків правоохоронці вилучили готівку та золото на суму понад мільйон злотих, а також комп’ютери, телефони й інші носії даних. У разі доведення вини фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що пов’язує польську справу з історією КІТ Group в Україні

На початку жовтня українське БЕБ повідомило про рекордне вилучення понад 630 млн грн у межах розслідування щодо тіньової фінансової мережі, через яку, за версією слідства, могли виводити з легального обороту десятки мільярдів гривень на рік. Детективи провели 30 обшуків, вилучивши кошти в різних валютах, техніку та чорнову бухгалтерію.

Як повідомляло UA.NEWS у матеріалі про обшуки, слідчі дії проводилися у структурі, яку видання пов’язувало з мережею КІТ Group та її власником Антоном Ткаченком. Водночас в офіційному повідомленні БЕБ назви компанії та імені її власника не було. Представники КІТ Group заявили, що компанія не здійснює валютно-обмінних операцій самостійно, а вилучені кошти, за їхньою версією, належать партнерам. У компанії також наголосили, що обшуки та вилучення майна самі по собі не доводять вини.

Джерело: Straż Graniczna

Детальніше про українську справу читайте в нашому попередньому матеріалі: БЕБ вилучило рекордні 630 млн грн під час обшуків у КІТ Group Антона Ткаченка.

Нагадаємо, екскерівник детективів БЕБ Олег Ящук ймовірно фігурує у схемі фіктивного працевлаштування військовозобов’язаних.

Також ексдетектив БЕБ Ящук після звільнення задекларував майно, але його активи можуть конфіскувати.

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