У Польщі вилучили майже 4 млн підроблених упаковок для сигарет — RMF24

Працівники Підляської Національної податкової адміністрації Польщі зупинили на трасі S61 поблизу польсько-литовського кордону вантажівку, у якій виявили майже 4 млн підроблених упаковок для сигарет. За документами автомобіль мав перевозити до Італії картонні коробки для льодяників.

Вантаж перевірили рентгеном

Як повідомляє RMF24, вантажівкою керував 33-річний громадянин Румунії. Під час детальної перевірки та сканування вантажу за допомогою рентгенівської установки митники встановили, що на 36 палетах під шаром коробок для льодяників були заховані упаковки для сигарет.

На вилучених упаковках були позначення відомих тютюнових брендів. Представник компанії, яка володіє правами на відповідні торговельні марки, підтвердив, що упаковки є підробленими. Водія допитали як свідка.

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Оціночна вартість і попередній випадок

Речник Підляської Національної податкової адміністрації Мацей Чарнецький заявив, що ринкова вартість такої кількості оригінальних упаковок становила б майже 1 млн злотих. У травні цього року в двох вантажівках, що прибули з Литви, польські службовці також виявили загалом 5,5 млн підроблених упаковок для сигарет.

За маркування товарів підробленими торговельними знаками в Польщі може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

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