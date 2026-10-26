У Польщі вилучили понад 1,6 тонни синтетичних наркотиків — RMF24

У Мазовецькому воєводстві Польщі правоохоронці ліквідували лабораторію з виробництва синтетичних наркотиків і вилучили понад 1,6 тонни готового клофедрону. Загальну вартість вилучених речовин оцінили більш ніж у 82 млн польських злотих.

Лабораторія в господарських будівлях

Як повідомляє RMF24, співробітники Центрального бюро розслідувань поліції виявили сліди незаконної діяльності в одному з господарств поблизу Нового Двору Мазовецького. У господарських будівлях вони знайшли професійно обладнану лабораторію, де виробляли клофедрон — синтетичний наркотик.

В одному з приміщень була повністю оснащена виробнича лінія. В іншому працювала спеціальна сушарка для підготовки наркотиків до подальшого розповсюдження.

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Троє затриманих

Під час операції поліцейські затримали трьох чоловіків безпосередньо під час виробництва наркотиків. У господарських приміщеннях вилучили понад 1600 кг готового клофедрону, а додаткові кількості наркотичних речовин знайшли за місцями проживання затриманих.

У відділенні Національної прокуратури в Лодзі чоловікам уже висунули обвинувачення. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Усіх трьох тимчасово заарештували.

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