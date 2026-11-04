У Польщі вилучили понад 57 тисяч електросамокатів у справі про ухилення від ПДВ — RMF24

У Мазовецькому воєводстві Польщі правоохоронці вилучили понад 57 тисяч електросамокатів вартістю майже 156 млн злотих. Операцію провели в Пясечинському та Мінському повітах, повідомляє RMF24.

Затримання та підозри

У заходах брали участь понад 150 співробітників Центрального бюро розслідувань поліції та Митно-податкової служби. За даними RMF24, міжнародна група продавала електросамокати без сплати податку на додану вартість. Збитки державної скарбниці Польщі від цієї схеми оцінюють щонайменше у 162 млн злотих.

Правоохоронці затримали 16 осіб, серед яких громадяни Польщі, Китаю та Білорусі. Вісьмох підозрюваних уже взяли під варту. Затриманим оголосили підозри, зокрема в участі в організованій злочинній групі, відмиванні коштів і податкових злочинах.

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Готівка на горищі та в морозильній камері

Під час обшуків співробітникам допомагала службова собака Гера, навчена виявляти готівку. У валізі, захованій на горищі, знайшли 700 тисяч злотих і 300 тисяч євро. Частину грошей також виявили в морозильній камері.

Загалом правоохоронці заблокували кошти на рахунках і вилучили готівку на суму понад 7 млн злотих, а також автомобілі преміумкласу. Вони обшукали п'ять складів, де, крім самокатів, вилучили електроніку для фотовольтаїки вартістю 6,5 млн злотих, комп'ютери та бухгалтерську документацію.

За інформацією RMF24, вилучені електросамокати не мають заводського обмежувача швидкості, тому не відповідають польським нормам. Їхню подальшу долю має визначити суд; після технічної модифікації самокати можуть виставити на аукціон. Регіональна прокуратура в Любліні не виключає нових затримань.

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