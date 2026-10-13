У Польщі виникли перебої в роботі Profil Zaufany — Interia

У Польщі виникли перебої в роботі сервісу електронної ідентифікації Profil Zaufany. Проблеми, зокрема, стосуються продовження строку дії профілю та його анулювання.

Операції, яких торкнулися збої

Як повідомляє Interia, про ускладнення заявив Центральний осередок інформатики Польщі. Також збої зачепили зміну способу авторизації, зміну номера телефону та підтвердження Profil Zaufany під час відеорозмови й у пунктах підтвердження.

У Центральному осередку інформатики назвали порушення в роботі тимчасовими та повідомили, що команда вже працює над розв’язанням проблеми й повним відновленням функціональності сервісу.

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Для чого використовують Profil Zaufany

Profil Zaufany дає змогу підтверджувати особу в інтернеті та підписувати електронні документи. За його допомогою користувачі можуть дистанційно оформлювати частину адміністративних справ; користування сервісом є безкоштовним.

Попередні проблеми з роботою системи виникали у травні цього року. Тоді перебої стосувалися як входу через Profil Zaufany, так і використання довіреного підпису, що ускладнювало доступ до ePUAP та інших державних сервісів, для яких потрібна автентифікація. Ті несправності усунули за кілька годин.

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