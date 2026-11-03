У Польщі визначили склад у справі голови Конституційного трибуналу — Interia

У польському Конституційному трибуналі жеребкуванням визначили склад для розгляду дисциплінарної справи щодо голови установи Богдана Свєнчковського. До трійки суддів увійшли Мацей Таборовський, Магдалена Бентковська та Кристіан Маркевич, повідомляє Interia.

Склад у справі Свєнчковського

Магдалену Бентковську обрали головою складу суддів і суддею-доповідачем. Функції дисциплінарного уповноваженого у цій справі виконуватиме суддя Станіслав Пйотрович.

Жеребкування провели під час засідання за участю восьми суддів Конституційного трибуналу. Воно стосувалося визначення складу, який розглядатиме дисциплінарне провадження щодо Свєнчковського.

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Окремий склад у справі Соханьського

Також визначили суддів для розгляду справи Бартоломія Соханьського. До цього складу ввійшли Мацей Берек, Анна Корвін-Пйотровська та Рафал Войцеховський.

Головою складу обрали Мацея Берека, а Рафала Войцеховського призначили суддею-доповідачем. Дисциплінарним уповноваженим у справі Соханьського став суддя Даріуш Шостек.

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