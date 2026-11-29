У польському Забже «Гурнік» переміг «Віслу» Плоцьк із рахунком 3:2. Наступного дня мажоритарний власник клубу Лукаш Подольскі опублікував різкий допис про рівень суддівства в Екстракласі. Як повідомляє Interia Sport, він не уточнив, чи стосувалася ця заява конкретного епізоду матчу проти «Вісли».

Скасований гол Чланя

Господарі швидко повели 2:0 після голів Рафала Яніцького та Максима Чланя. Український футболіст забив після зміщення з лівого флангу до центру, однак арбітри скасували його взяття воріт після втручання VAR.

Судді виявили порушення правил з боку футболіста «Гурніка» приблизно за кільканадцять секунд до гола Чланя. Втім, команда із Забже ще до перерви знову забила другий м’яч і в підсумку перемогла 3:2.

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Критика арбітражу

Подольскі заявив, що, на його думку, суддівська система в Екстракласі з тижня в тиждень залишається некомпетентною. Він також поставив під сумнів компетентність її учасників і поскаржився на слабкі рішення та погану взаємодію між арбітрами.

Це не перша публічна критика суддівства з боку Подольскі. У серпні він писав, що польський футбол розвивається, однак рівень арбітражу, на його думку, не змінюється. Після 16 турів «Гурнік» посідає друге місце в таблиці Екстракласи з 34 очками. Наступним суперником команди Міхала Гашпаріка в лізі буде «Погонь» Щецин.

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