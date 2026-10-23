У Польщі внесли законопроєкт про відокремлення генпрокурора від міністра — RMF24

У Польщі до Сейму внесли депутатський законопроєкт, який передбачає розділення посад генерального прокурора та міністра юстиції. Про це повідомляє RMF24.

Як пропонують призначати генпрокурора

За підготовку проєкту відповідає партія Razem. До роботи також долучився Павел Шліз із Polska 2050, який має бути одним зі заявників документа. За інформацією журналіста RMF FM, під законопроєктом підписався весь парламентський клуб Polska 2050, один депутат із Centrum, а також частина політиків об’єднання Rozwój Plus Матеуша Моравецького.

Документ передбачає, що генерального прокурора призначатиме Сейм більшістю у три п’ятих голосів за згодою Сенату. Термін повноважень становитиме шість років без права повторного призначення.

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Звільнення і тимчасове виконання обов’язків

Парламент міг би звільнити генерального прокурора за поданням прем’єр-міністра або Національної ради прокуратури. До призначення нового генерального прокурора його обов’язки тимчасово виконував би національний прокурор.

Міністри юстиції Польщі одночасно обіймають посаду генерального прокурора з 1990 року. Винятком був період 2010–2016 років, коли ці функції були розділені.

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