У Польщі вперше виявили гніздо жовтоногого шершня — RMF24

У Польщі вперше підтвердили присутність жовтоногого шершня Vespa velutina, також відомого як азійський шершень. Розвинене гніздо цього інвазивного виду знайшли у Великій Весі поблизу Кракова, повідомляє RMF24.

Поодиноких особин також зафіксували на пасіці Гірничо-металургійної академії у Кракові, однак гнізда там поки не виявили. Науковці підтвердили два місця перебування комах, але припускають, що їх може бути більше.

Загроза для бджіл

Жовтоногий шершень становить загрозу передусім для бджолиних, які є його основною поживою. Доктор Лукаш Ніцкевич із Сілезького університету в Катовицях пояснив, що комахи можуть полювати на медоносних бджіл біля льотка вулика. Через це бджоли можуть припинити вилітати за кормом, а бджолині сім'ї ризикують загинути від голоду.

Вид уперше зафіксували в Європі у Франції 2004 року. Згодом він поширився до інших країн, зокрема Німеччини та Чехії. За словами Ніцкевича, найближче до польського кордону місце перебування цього шершня раніше було відоме в чеській Опаві, тому появу комах очікували радше у Сілезькому воєводстві, ніж у Малопольському.

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Дослідження та знищення гнізд

Науковці планують провести генетичні дослідження кільканадцяти спійманих особин, щоб з'ясувати, звідки прибули комахи. Вони розглядають дві можливості: це може бути нове місце існування популяції з Німеччини, Франції чи Словенії або комах могли завезти транспортом.

Дорослі особини, яких спіймали для досліджень, мають близько 2,5 сантиметра завдовжки. Їх можна розпізнати за трьома останніми повністю жовтими сегментами ніг, переважно чорними грудьми й черевцем, жовто-помаранчевим кінцем черевця та жовто-помаранчевою смугою на ньому.

Дослідники вважають знищення гнізд єдиним можливим способом боротьби з видом, тоді як пастки менш ефективні. За даними видання, до Великої Весі наступного тижня має прибути французька бригада, що спеціалізується на ліквідації таких гнізд. Фахівці також закликали мешканців не знищувати комах, схожих на шершнів, ос чи джмелів, а повідомляти про можливі спостереження регіональним дирекціям охорони довкілля або завантажувати фото до iNaturalist.

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