У Польщі з 16 листопада на АЗС офіційно доступний зимовий дизель — RMF24

На автозаправних станціях по всій Польщі з 16 листопада офіційно доступний зимовий дизель, пристосований до низьких температур. Як повідомляє RMF24, окремі мережі АЗС могли почати продаж зимових сумішей за кілька днів до встановленої дати.

Зимовий бензин має бути на заправках із 1 листопада та залишатиметься доступним до кінця лютого. Сезонні суміші поступово замінюють літні й перехідні варіанти пального.

Стійкість до морозу

Головна відмінність зимового дизельного пального полягає в показнику температури блокування холодного фільтра пального, або CFPP. Для літнього дизеля він становить 0°C, для перехідного — -10°C, тоді як зимове пальне має витримувати температуру до -20°C. Існують також арктичні сорти дизеля, розраховані на температуру до -32°C.

До зимового дизеля додають присадки, що перешкоджають випаданню парафіну. Його кристали можуть ускладнити запуск автомобіля. Для бензину важливими сезонними параметрами є дистиляція та тиск насиченої пари, від яких залежить робота двигуна в холодну погоду.

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Поради водіям

Водіям рекомендують використати залишки літнього пального та заправити бак зимовим, насамперед це стосується власників дизельних автомобілів. Якщо морози вже почалися, а зимового пального в баку немає, можна застосувати спеціальну присадку-депресатор, яка допомагає зберегти плинність дизеля.

Також узимку радять не їздити з майже порожнім баком: низький рівень пального збільшує ризик конденсації водяної пари та утворення кристалів льоду. Якщо дизель загусне й автомобіль не вдасться завести, його може знадобитися доправити до теплого гаража, а після підігріву пального — замінити фільтр.

У зимові місяці змінюється і склад автогазу: в ньому зростає частка пропану, який краще працює за низької температури. За даними видання, це супроводжується подорожчанням автогазу на кількадесят грошів за літр.

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