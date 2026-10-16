У Польщі з 18 жовтня висновки медоглядів переважно стануть електронними — Interia

У Польщі з 18 жовтня 2026 року висновки за результатами попередніх, періодичних і контрольних медичних оглядів працівників переважно оформлюватимуть лише в електронній формі. Після періодичних оглядів документ про стан здоров’я працівника зберігатиметься як електронна медична документація в Системі медичної інформації.

Як повідомляє Interia, зміни передбачені розпорядженням міністра охорони здоров’я Польщі від 20 березня 2026 року, яке набуло чинності 17 квітня. До 17 жовтня триває перехідний період, коли лікарі можуть видавати висновки як на папері, так і в електронному вигляді.

Передавання висновків роботодавцю

Раніше працівник після візиту до лікаря з медицини праці отримував паперовий висновок і мав самостійно передати його до відділу кадрів. За новими правилами документ автоматично надсилатимуть роботодавцю електронним шляхом, якщо договір підприємства з медичним закладом передбачає такий обмін документами.

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Роботодавець отримуватиме лише інформацію про те, чи може працівник виконувати роботу. Результати обстежень та інші рекомендації лікаря йому не передаватимуть. Сам працівник матиме доступ до висновку через Інтернет-кабінет пацієнта.

Рекомендації лікаря

Якщо під час профілактичного огляду лікар вважатиме необхідними додаткові обстеження або інші рекомендації, він передаватиме їх лише працівникові, не інформуючи роботодавця. Із 15 липня 2026 року такі рекомендації можуть оформлюватися як у паперовій, так і в електронній формі.

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