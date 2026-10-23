У Польщі з 24 жовтня змінять форми заяв на допомогу — Interia

У Польщі з 24 жовтня 2026 року змінюються форми заяв, за якими Управління соціального страхування ZUS призначає та виплачує допомогу з догляду і виплати, пов’язані з материнством. Про це повідомляє Interia.

Одна заява для допомоги з догляду

Дві чинні форми заяв — Z-15A для догляду за хворою дитиною та Z-15B для догляду за іншим членом сім’ї — замінить єдина форма Z-15. Також зміниться перелік даних, які має подати заявник.

Замість запитання про те, чи працює другий із батьків дитини та чи зайнятий він у змінному графіку, заявник подаватиме декларацію про відсутність іншого члена домогосподарства, який міг би доглядати за дитиною в цей час.

Нові правила для виплат, пов’язаних із батьківством

Для виплат, пов’язаних із материнством, форми ZAM, ZUR і ZAO об’єднають в одну заяву ZAM. Залежно від заповненого розділу документа ZUS визначатиме виплати за час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки на умовах такої відпустки, батьківської, додаткової відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також батьківської відпустки для батька.

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Якщо виплату здійснює ZUS, до заяви більше не потрібно буде додавати скорочене свідоцтво про народження дитини. Якщо кошти виплачує роботодавець, цей документ і надалі буде необхідним.

Зміни для підприємців і звільнених військових

Особи, які ведуть господарську діяльність, більше не подаватимуть довідку платника внесків, потрібну для виплати допомоги. Це також стосується осіб, які співпрацюють із підприємцями за моделлю B2B, духовенства, що самостійно сплачує внески, та моряків.

Для військовослужбовців, звільнених з активної служби, спростять пакет документів для отримання виплати у зв’язку з хворобою. Їм буде достатньо подати заяву Z-10 і документ, що підтверджує звільнення з активної військової служби.

Нові бланки будуть доступні на сайті ZUS з 24 жовтня, а на платформі eZUS їх оновлять у середині листопада. До цього часу у ZUS розглядатимуть заяви як за старими, так і за новими формами.

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