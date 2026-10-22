У Польщі за День усіх святих у неділю не буде додаткового вихідного — Interia

У Польщі працівники не матимуть права на додатковий день відпочинку за День усіх святих у 2026 році: 1 листопада припадає на неділю. Як повідомляє Interia, це передбачено положеннями Трудового кодексу країни.

Правило для свят у вихідні

День усіх святих у Польщі є офіційним неробочим днем. Водночас стаття 130, параграф 2 Трудового кодексу передбачає, що працівник може отримати вихідний за державне свято, яке припало на суботу. Це правило не поширюється на свята, що припадають на неділю.

Якби День усіх святих 1 листопада 2026 року припав на суботу, роботодавець мав би надати працівникові інший вихідний у межах того самого розрахункового періоду.

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Які дні компенсують у 2026 році

У 2026 році в Польщі на суботу припадають два офіційні свята. Працівники могли отримати вихідний за 15 серпня — Успіння Пресвятої Діви Марії. Також вони зможуть скористатися додатковим днем відпочинку за 26 грудня, коли відзначають другий день Різдва.

Компенсація за свято, що випало на суботу, стосується працівників за трудовим договором. Для працівників із неповним робочим часом можливість додаткового вихідного залежить від їхнього графіка та норми робочого часу. Особи, які працюють за цивільно-правовими договорами, а також самозайняті, такого дня відпочинку не отримують.

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