У Польщі за куріння в громадських місцях загрожує штраф до 500 злотих — RMF24

У Польщі за куріння в громадських місцях, зокрема використання електронних сигарет і нагрівачів тютюну, може загрожувати штраф до 500 злотих. Заборона поширюється на ресторани, бари, кінотеатри, заклади освіти, лікарні, спортивні об’єкти, дитячі майданчики, зупинки громадського транспорту та робочі місця.

Як повідомляє RMF24, відповідні правила діють після набуття чинності 15 листопада 2010 року змін до закону про охорону здоров’я. Власникам закладів, які не стежать за дотриманням заборони, може загрожувати штраф до 2 тисяч злотих.

Виняток для спеціально обладнаних місць

У закладах громадського харчування дозволено облаштовувати окремі місця для куріння. Вони мають бути належно позначені, ізольовані від інших відвідувачів та оснащені ефективною вентиляцією. Такі приміщення також можуть бути в будинках культури, ресторанах і пабах, якщо це дозволяють умови закладу.

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Пасивне куріння скоротилося

За даними видання, після запровадження обмежень частка людей, які зазнавали впливу тютюнового диму в закладах громадського харчування, знизилася з 36% у 2009 році до 14% через рік після введення нових правил. Водночас кількість курців змінилася незначно: близько 8 мільйонів дорослих поляків щодня курять сигарети, що становить майже 30% дорослого населення країни.

RMF24 зазначає, що рак легень залишається головною причиною смертності від онкологічних захворювань серед чоловіків і жінок у Польщі. Видання також нагадує про потребу профілактики, просвітницької роботи та підтримки людей, які хочуть відмовитися від куріння.

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