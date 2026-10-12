У Польщі заарештували студента з України, який планував напад на випадкових людей

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У Польщі затримали 21-річного громадянина України, якого підозрюють у підготовці вбивства випадкової людини на ґрунті расової ненависті. За версією слідства, він також хотів взяти участь в інтернет-челенджі «Кривава п’ятниця».

Справу розпочали після звернення керівництва Люблінського католицького університету. Там отримали повідомлення про агресивні та екстремістські висловлювання студента. За даними слідства, він вихваляв злочини на ґрунті расової ненависті та нібито переконував одну зі студенток долучитися до запланованих дій.

Під час розслідування правоохоронці вилучили два телефони та ноутбук. Попередній аналіз пристроїв показав, що чоловік шукав в інтернеті матеріали про тортури та заподіяння болю. Також у нього виявили три ножі, один із яких він носив із собою, а два інші були призначені для метання.

Студента затримали під час роботи водієм таксі. Йому висунули обвинувачення у підготовці до вбивства за обтяжувальних обставин, зокрема з мотивів расової ненависті. Суд відправив його під арешт на три місяці.

Підозрюваний не визнав провину та поставив під сумнів висновки слідства. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Polsat News

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