У Польщі заарештували вісьмох підозрюваних після вилучення майже 100 кг наркотиків — RMF24

У Люблінському воєводстві Польщі затримали й тимчасово заарештували вісьмох чоловіків, яких підозрюють в участі в обігу значними обсягами наркотиків. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили майже 100 кілограмів різних наркотичних речовин.

Група діяла в Любліні та воєводстві

Як повідомляє RMF24, за даними прокуратури, група діяла переважно в Любліні та інших населених пунктах Люблінського воєводства. Упродовж останніх місяців працівники підрозділу з боротьби з наркозлочинністю поступово затримували підозрюваних.

Затриманим від 27 до 42 років. Це жителі Любліна та прилеглих повітів. Частину підозрюваних, за інформацією видання, пов’язують із середовищем псевдовболівальників однієї з місцевих футбольних команд.

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Вартість вилученого оцінили у 5 млн злотих

Серед вилучених речовин були клефедрон, марихуана, амфетамін і сильнодіюча психоактивна речовина NEP. Поліція оцінила вартість вилученого на чорному ринку приблизно у 5 мільйонів злотих.

Прокурори висунули затриманим звинувачення в участі в обігу значними обсягами наркотиків. Усіх чоловіків тимчасово заарештували. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

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