У Польщі заборонили користуватися водою у двох гмінах через бактерії coli — RMF24

У гмінах Бествіна та Віламовіце в Сілезькому воєводстві Польщі запровадили повну заборону на користування водою з водогону через виявлення бактерій coli. Про забруднення повідомили повітовий санітарний інспектор у Бельсько-Бялій і органи місцевого самоврядування, повідомляє RMF24.

Які населені пункти охопила заборона

У гміні Бествіна обмеження стосуються населених пунктів Бествіна, Бествінка, Яновіце та Канюв. У гміні Віламовіце заборону ввели для частини Данковиць і Старої Весі.

Воду з цього водогону не можна використовувати для пиття, приготування їжі, чищення зубів, купання та інших гігієнічних потреб, зокрема й після кип’ятіння. Її дозволено застосовувати лише для змивання в туалетах.

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Питна вода для жителів

Для мешканців встановили ємності з питною водою, яку поповнюватимуть на постійній основі. Літні люди, хворі або люди з інвалідністю можуть звернутися до управління гміни Бествіна, щоб домовитися про доставку води додому.

Комунальне підприємство Kombest, яке відповідає за водопостачання, заявило, що проводить роботи для відновлення якості води відповідно до чинних норм. Про перебіг цих робіт жителів обіцяють інформувати надалі.

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