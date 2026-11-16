У Польщі заяви на шкільну виплату 300 злотих прийматимуть до 30 листопада — RMF24

У Польщі батьки мають подати заяви на одноразову виплату 300 злотих у межах програми Dobry Start до 30 листопада. Кошти призначені для придбання підручників, зошитів, шкільного приладдя або комп’ютерного обладнання для учнів.

Як повідомляє RMF24, допомогу можуть отримати всі діти, які навчаються у школі та яким у календарному році виповнюється від 7 до 20 років. Для дітей з інвалідністю граничний вік становить 24 роки. Віковий критерій визначають за роком народження: виплата можлива, навіть якщо дитина досягає відповідного віку протягом календарного року.

Хто має право на допомогу

Програма не поширюється на дітей, які відвідують підготовчі класи, а також на студентів. Розмір доходів родини не впливає на право отримати виплату.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Подати заяву можуть і іноземці, які проживають у Польщі разом із дітьми. Водночас особи з-поза країн ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії, а також громадяни України зі статусом UKR повинні підтвердити професійну активність у місяці, що передує поданню заяви.

Заяви приймають лише онлайн

Звернення на виплату приймають виключно в електронній формі: через застосунок mZUS, портал eZUS, онлайн-банкінг або портал Emp@tia. Допомогу в розмірі 300 злотих надають на кожну дитину, яка відповідає умовам програми.

Торік польське Управління соціального страхування отримало понад 3,3 млн заяв на майже 4,9 млн дітей. Загальна сума виплат у межах Dobry Start перевищила 1,4 млрд злотих.

Читай нас у