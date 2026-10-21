У Польщі залишили під арештом українця, підозрюваного у вбивстві священника

0:00 / 0:00

Окружний суд у Перемишлі постановив залишити під вартою на три місяці 31-річного громадянина України. Його підозрюють у вбивстві священника та спробі вбити ще чотирьох людей на території монастиря бенедиктинок у польському місті Ярослав.

За інформацією Окружної прокуратури у Перемишлі, рішення районного суду в Ярославі від 26 вересня про тримісячне попереднє ув’язнення залишається чинним. Через стан здоров’я підозрюваного продовжуватимуть утримувати у психіатричному стаціонарі з посиленим режимом охорони.

Як повідомляв Укрінформ, прокуратура Перемишля висунула обвинувачення 31-річному громадянину України Ігорю М., який, за даними слідства, 24 вересня напав із ножем на людей на території монастиря бенедиктинок у Ярославі Підкарпатського воєводства.

За даними слідства, чоловік взяв ніж у монастирській кухні і напав на п'ятьох людей - чотирьох чоловіків та жінку. Священник, який намагався зупинити нападника, помер. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані в лікарні Ярослава. Поранена жінка перебуває у лікарні міста Пшеворськ, ще один постраждалий після надання допомоги залишив лікарню в Перемишлі.

За даними слідства, Ігор М. в'їхав до Польщі з Німеччини в ніч проти 23 вересня. Він планував перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску Корчова-Краківець, проте не зміг цього зробити, оскільки автомобіль не мав обов’язкового страхування. Машину затримали та евакуювали до Ярослава, туди ж поїхав і чоловік. Але замість того, щоб забрати автомобіль, він вирушив до монастиря бенедиктинок.

Прокуратура допитала прикордонників, безпосередніх свідків нападу та потерпілих.

Фігурант через стан здоров'я не міг брати участь у процесуальних діях. Психіатри виявили в нього симптоми гострого поліморфного психотичного розладу. Чи був чоловік осудним у момент нападу, має встановити окрема експертиза у межах розслідування.

Суд не задовольнив апеляцію захисту про арешт Ігоря М. на три місяці, повідомляється з посиланням на Wirtualna Polska.

Нагадаємо, що У Польщі українець напав із ножем на людей у монастирі, є загиблий.

Раніше у Польщі підозрілим чином загорілася наземна станція Starlink.

Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Польщі.

Також у Польщі знову закрили два аеропорти через атаку РФ.

Читай нас у