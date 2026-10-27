У Польщі запропонували об’єднати IKE та IKZE для пенсійних заощаджень — RMF24

У Польщі робоча група при Раді соціального діалогу підготувала звіт із пропозиціями змін до системи добровільних пенсійних заощаджень. Серед ідей — об’єднання індивідуальних пенсійних рахунків IKE та IKZE в один продукт під назвою IKE+. Про це повідомляє RMF24.

Сім пропозицій реформи

Робоча група проблемного підрозділу з питань соціального страхування також пропонує запровадити універсальний рахунок, на якому заощаджувач міг би одночасно тримати активи різних класів. Інша ініціатива передбачає уніфікацію віку, з якого можна отримувати виплати, до 60 років.

До переліку пропозицій увійшли посилення податкових стимулів, бонуси за тривале заощадження та створення єдиної пенсійної інформації. У такій системі громадяни могли б в одному місці ознайомитися з усіма своїми пенсійними правами. Також розглядають збільшення можливостей для заощадження, зокрема підвищення мультиплікатора ліміту для IKZE.

Оцінки експертів

Інвестиційний радник Millennium Dom Maklerski Марцін Матерна позитивно оцінив системний підхід до реформи, але висловив сумнів, що для масштабних змін ще є достатньо часу. Він також звернув увагу на запровадження OKI, які, за його словами, мають стати основною формою заощаджень, і на можливу нестачу бюджетних коштів для додаткових податкових стимулів.

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Експерт ринку праці Оскар Соболевський розкритикував об’єднання IKE та IKZE, вважаючи різноманітність цих продуктів їхньою перевагою. Водночас він підтримав ідеї бонусів за тривалі накопичення та зміни податкових заохочень.

Пропозиції для роботодавців

Президент Інституту пенсійного забезпечення Марцін Воєвудка наголосив на потребі спростити процедури для роботодавців. Він підтримав зрівняння системного статусу працівничих пенсійних програм PPE з програмами PPK, а також скасування обов’язку реєструвати зміни до PPE в Комісії фінансового нагляду Польщі.

Звіт робочої групи мають передати до підрозділу з питань соціального страхування, а потім — до президії Ради соціального діалогу. Якщо соціальні партнери дійдуть одностайної позиції, пропозиції направлять уряду Польщі.

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