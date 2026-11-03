У Польщі запустили застосунок із 88 тисячами пунктів укриття — RMF24

У Польщі Міністерство внутрішніх справ і адміністрації запустило безплатний мобільний застосунок Gdzie się ukryć PL, що допомагає знайти найближчий пункт укриття в разі загрози. Програму розробила Державна пожежна служба, вона доступна в App Store і Google Play.

Понад 88 тисяч пунктів

База застосунку містить понад 88 тисяч пунктів укриття по всій Польщі, розрахованих загалом більш як на 24 мільйони людей. Як повідомляє RMF24, сервіс може прокласти маршрут до найближчого такого місця навіть без доступу до інтернету.

Застосунок має повну та спрощену версії інтерфейсу. У повній версії користувач бачить своє розташування та пункти укриття, а мапа повертається відповідно до руху телефона. Спрощений режим показує найближчі локації, відстань і напрямок до них, а також може надавати голосові підказки.

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Поради та доступність

У Gdzie się ukryć PL також розміщені інструкції на випадок пожежі, повені, масштабного відключення електроенергії або атаки з повітря. Користувачі можуть скористатися швидкими кнопками для виклику екстрених служб і прослухати сигнали тривоги.

Розробники передбачили підтримку читачів екрана, режим великого тексту та світлу або темну тему оформлення. Польське МВС наголошує, що пункти укриття не є повноцінними сховищами: вони забезпечують базовий захист, зокрема від уламків чи сильного вітру, але не забезпечують повного захисту, наприклад у разі ядерної атаки.

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